Bestuurster kritiek na frontale botsing

In Lichtervelde is een vrouw in levensgevaar na een zwaar verkeersongeval.

Het ongeval gebeurde gisteravond rond tien uur, in de Koolskampstraat. Een vrouw van 41 week plots van haar rijvak af en botste op een bestelwagen. De klap was zo hevig dat de auto is weggeslingerd. De brandweer moest haar uit de auto bevrijden. De veertiger uit Lichtervelde is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.(lees verder onder de foto)

De bestuurder uit de bestelwagen, een man uit Pittem, raakte lichtgewond. Zijn bestelwagen is wel vernield, ook de BMW op de trailer achter de bestelwagen heeft veel schade.

Door het ongeval was de Koolskampstraat een tijdlang afgesloten.