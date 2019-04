Bestuursakkoord Roeselare voorgesteld

Vanavond wordt het bestuursakkoord voorgesteld aan de inwoners van Roeselare. Het is een boek geworden van meer dan 100 bladzijden met meer dan 500 punten.

Er is heel wat op til in Roeselare. Het bestuursakkoord omvat maar liefst 500 punten. Vooral mobiliteit en stadskern ontwikkeling krijgen veel aandacht. Maar ook voor de deelgemeenten en de publieke ruimte heeft het stadsbestuur veel aandacht.

Er worden acht krijtlijnen naar voor geschoven. Dit zijn ze.

Verbindend Vooruit

Bereikbaar Vooruit

Gezond Vooruit in de Zachte Stad

Geborgen Vooruit

Veilig en Proper Vooruit

Vooruit met een Stad op Mensenmaat

Ondernemend en Slim Vooruit

Vooruit met onze Deelgemeenten

Voor burgemeester Kris Declercq zijn levenskwaliteit, gezonde lucht, meer vergroeing, minder verdichting en mobiliteit de belangrijkste pijlers van het bestuursakkoord.

Openbaar vervoer centraal in mobiliteitsplan

Op vlak van mobiliteit wordt samen met De Lijn de stads- en krijtlijnen helemaal hertekend, vanaf 2020-2021. Ook naar en van de nieuwbouw van AZ Delta, die in het najaar open gaat, komen er nieuwe buslijnen van en naar het station. De stad voert ook een nultolerantie in voor snelheidsovertredingen in zone 30.

Stadsontwikkeling

In de stadsontwikkeling krijgen verscheidene zones prioriteit. Het stedelijk ziekenhuis krijgt een nieuwe invulling vanaf 2020. Het kernwinkelgebied wordt heringericht met meer groen. Roeselare wil ook mensen aanmoedigen om boven de winkels te gaan wonen, ruimtes die nu al te vaak leegstaan. De Ardooiesteenweg op Krottegem wordt heraangelegd. En Roeselare moet weer een stad aan het water worden.

100.000 extra bomen planten, ook dat is een ambitie voor deze legislatuur, met onder meer de realisatie van het Krommebeekbos en het Bergmolenbos.

Het volledige document

Het volledige bestuursakkoord kan je hier nalezen.