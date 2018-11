Bestuursakkoord in Oudenburg

Open Vld, sp.a en N-VA hebben voor de legislatuur 2019-2024 het bestuursakkoord voorgesteld in Oudenburg.

De coalitie stelde vijftien speerpunten voor: economische groei in Oudenburg, ruimtelijke vernieuwing, veiliger en vlotter verkeer, financiële verbeteringen, actieve en transparante communicatie, veiligheid in de stad, duurzaamheid, nadruk op jeugd, netheid in de stad, diervriendelijkheid, extra subsidies voor sport, cultuur en toerisme, tolerantie, samenleving en kwaliteitsvol woonbeleid.

Oudenburg wil meerdere locaties voor volkstuinen realiseren. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een beter inburgeringsbeleid via cursussen Nederlands.