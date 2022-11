Bestuurder zit uur lang gekneld na frontale botsing

Rond 5.30 uur zijn twee wagens frontaal gebotst in het gehucht 's Heerwillems, op de weg tussen Veurne en Pervijze, bij Diksmuide. Een bestuurder zat een uur gekneld in zijn wagen.

Het ongeval gebeurde in 's Heerwillems, in Veurne. Twee wagens reden in een bocht frontaal op elkaar in.

Zwaar gewond

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, waaronder ook de brandweer. Een Britse bestuurder zat een uur lang gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is zwaar gewond.

De andere bestuurder kon zelf zijn voertuig verlaten en is licht gewond. Beiden werden naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht.

Glad wegdek

Door het ongeval was er beurtelings verkeer op de plaats van de aanrijding. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Op het moment van het ongeval was het wel aan het regenen, wat het wegdek glad maakte.

Het is trouwens niet de eerste keer dat op die weg een ongeval gebeurt.

