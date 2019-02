In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie van Bredene/De Haan een verkeerscontrole.

In Bredene op de Brugsesteenweg en in De Haan op de Nieuwe Steenweg en de Koninklijke Baan werden er 186 bestuurders gecontroleerd. Daarvan legde één een positieve ademtest af. Hij moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. De man had bij het opmerken van de controle nog geprobeerd om rechtsomkeer te maken, maar werd toch onderschept. Drie bestuurders bliezen ‘alarm’, waardoor ze hun rijbewijs voor drie uur zagen ingetrokken.