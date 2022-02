3 jaar gevangenis en 20 jaar rijverbod. Dat is wat een man van 28 uit Ingelmunster riskeert nadat hij vorig jaar een voetganger doodreed aan de Leiebrug in Kortrijk.

De man reed 100 kilometer per uur, waar je 30 mag. Hij ging uit de bocht en reed een vader van drie kinderen dood. De bestuurder had teveel gedronken en was onder invloed van drugs. Hij was ook eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf, en was op het moment van de feiten vrij onder voorwaarden. Vonnis op 10 maart.

