Bestuurder overlijdt bij zwaar ongeval op E40 in Beernem

Rond 6 uur week het voertuig af van de snelweg en belandde het in de gracht aan de rechterkant van de baan. De bestuurder, een 56-jarige man, werd onwel of viel in slaap en verloor de controle over het stuur. Hij overleed aan zijn verwondingen. Drie andere inzittenden werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Eén kind raakte lichtgewond.

Bulgaarse familie

"Het gaat om een Bulgaarse familie die op weg was naar de kust", bevestigt Jos Sypré, burgemeester van Beernem. Een groep brandweermannen moest de slachtoffers uit de geklemde auto bevrijden.