Bestuurder mist bocht en richt ravage aan in Rekkem

Een jonge bestuurder (25) heeft tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag voor een ware ravage gezorgd toen hij een zwaar verkeersongeval veroorzaakte in de Lauwestraat in Rekkem. Zes wagens raakten zwaar beschadigd. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor één toen de bestuurder van een grijze personenwagen wellicht aan hoge snelheid van Lauwe naar Rekkem reed. Hij miste in de Lauwestraat de scherpe bocht ter hoogte van Het Zenhuis, en de wagen knalde in de flank van een geparkeerde wagen, waarna een domino-effect ontstond.

Vijf wagens raakten ernstig beschadigd, en ook de gevels van twee huizen werden geraakt.

Invloed van drugs en alcohol

De jongeman van 25 uit Menen testte positief op alcohol en drugs. Het parket besliste om het rijbewijs van de man meteen in te trekken voor een periode van 15 dagen. Omdat de man na middernacht nog onderweg was, wacht hem wellicht ook nog een boete voor het niet-naleven van de avondklok.

De Lauwestraat bleef ruim twee uur plaatselijk afgesloten om de nodige vaststellingen te kunnen doen, de vier zwaarst beschadigde voertuigen te takelen en de brokstukken op te ruimen. Op dezelfde plaats gebeurde een tijd geleden ook al een zwaar ongeval toen een aanhangwagen van een voertuig losraakte en tegen een geparkeerde wagen terecht kwam.

Buurtbewoonster getuigt

“Ik wou net gaan slapen toen ik plots een enorme knal hoorde. Waar ze vandaan kwam, werd meteen duidelijk toen ik naar buiten keek. Ik ben direct naar hier gelopen, want de bestuurder bleef eerst in zijn wagen zitten en riep in het Frans dat hij geen politie wou. Toen even later de politie ter plaatse kwam, is de man uiteindelijk zonder problemen meegegaan”, vertelt een buurtbewoonster.