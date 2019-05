Bestuurder kan zichzelf redden na ongeval in vijver

De bestuurder van een auto heeft in Dudzele zichzelf op het droge kunnen brengen na een ongeval, op de N348.

Rond elf uur gisteravond ging de bestuurder met zijn kleine bestelwagen van de weg af en kwam in een aangelegde vijver terecht. Hij kon zichzelf bevrijden en naar de kant zwemmen. Op die plaats is het water maar anderhalve meter diep. Het duikteam van de brandweer hielp de auto op het droge. De bestuurder kwam er met de schrik en een nat pak vanaf.

Tijdens de takelwerkzaamheden was de N348 voor het verkeer afgesloten. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het is niet de eerste keer dat op die plaats een auto in het water belandt.