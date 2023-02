Het ongeval vond plaats rond 10 uur vanmorgen ter hoogte van verfwinkel Flanders Color. De auto's reden tegen elkaar langs de linkervoorkant. De reden van het ongeval is nog onduidelijk.

Het is een botsing tussen een Audi en een Opel. In de ene wagen zat een koppel met een kindje, in de andere een man die gewond raakte. De man verkeert niet in levensgevaar.