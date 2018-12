Gisteren waren er in de namiddag en vroege avond op drie plaatsen alcohol- en snelheidscontroles. De politie stond in Hooglede, Izegem en Roeselare.

Van de 183 gecontroleerde bestuurders op alcohol reden er 4 onder invloed. Eén persoon had een alcoholgehalte van 1.31 mg/L, wat overeenkomt met 2,99 promile. De betrokkene reed ook rond met een niet-ingeschreven en niet-verzekerde wagen. Het voertuig werd in beslag genomen.

Er werden ook 1.166 snelheidscontroles uitgevoerd. 180 bestuurders mogen zich aan een boete verwachten. In Izegem was de hoogst gemeten snelheid 104 kilometer per uur, waar 50/u toegelaten is.