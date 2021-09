Bestuur SK Oostnieuwkerke staat terecht voor zwarte premies

Bij de eersteprovincialer werden de premies voor gelijke spelen steevast in het zwart betaald. Het arbeidsauditoraat vorderde geldboetes tot 38.400 euro.

De bal ging in de zomer van 2018 aan het rollen naar aanleiding van een onderzoek naar sociale dumping in het bouwbedrijf van toenmalig voorzitter K.G. (51). Tijdens een huiszoeking werd in zijn auto een opvallend document aangetroffen. Op het A3-blad stonden naast de namen van de spelers van Oostnieuwkerke bedragen onderverdeeld in een kolom 'fiche' en een kolom 'enveloppe'.

Verder onderzoek door de RSZ wees uit dat de winstpremies van gemiddeld 500 euro meestal wel werden aangegeven, maar de premies van gemiddeld 150 euro voor een gelijkspel steeds in het zwart werden betaald. Op basis van de digitale wedstrijdbladen bleken de bedragen immers perfect overeen te stemmen met de sommen op het document in de auto.

Daardoor verdienden in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 respectievelijk vier en vijf spelers meer dan 10.200 euro. Dat betekent dat de eersteprovincialer hen als een professionele sporter had moeten melden bij de sociale zekerheid. In totaal werd op die manier 34.000 euro aan sociale bijdragen ontdoken. Arbeidsauditeur Jeroen Lorré vorderde voor bestuursleden F.S. (47) en P.E. (59) 38.400 euro boete, deels met uitstel. De ex-voorzitter, die na de inval opstapte, riskeert 19.200 euro boete.

Uitspraak over een maand

De verdediging merkte op dat het bestuur vooraf niet kon weten hoeveel de spelers exact zouden verdienen. Bovendien werd gewezen op de rol van de ervaren spelers. "Die spelers komen met bepaalde eisen, het is een kwestie van vraag en aanbod", aldus meester Kris Vincke. Enkel valsheid in geschrifte werd niet betwist. In de contracten waren de premies voor gelijke spelen immers bewust niet opgenomen.

De raadsman van de bestuursleden pleitte dat de premies voor gelijke spelen in eerste instantie verrekend werden met onbetaalde lidgelden en bierbonnetjes. Daarnaast waren in die bedragen voor bepaalde spelers ook verplaatsingsvergoedingen opgenomen, waardoor ze mogelijk toch niet meer dan 10.200 euro verdienden.

Intussen heeft de club al een regeling getroffen met de RSZ. De verdediging vroeg dan ook om voor alle beklaagden opschorting van straf uit te spreken. De rechter doet uitspraak op 20 oktober.