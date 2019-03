In Lichtervelde was een bestelwagen deze ochtend te hoog voor de spoorwegtunnel. De bestuurder reed zo zijn laadbak de vernieling in. Door het ongeval moest het verkeer omrijden.

Het is niet de eerste keer dat een voertuig zich vastrijdt in de tunnel van 2,30 meter hoog. De tunnel werd in 2012 geopend en verving zo een drukke overweg. Een hogere tunnel aanmaken was toen onmogelijk want daarvoor waren verschillende onteigeningen nodig.

