Bestelwagen rijdt in op botsabsorbeerder

Op de autosnelweg E403 richting Brugge is ter hoogte van Gullegem een bestelwagen ingereden op een botsabsorbeerder.

De bestuurder van de bestelwagen is met pijn aan de borst naar het ziekenhuis gebracht. Er vielen verder geen gewonden. Het verkeer moest even over 1 rijstrook, maar dat zorgde niet voor vertragingen.

Op de plaats van het ongeval zijn er herstellingswerken bezig aan de vangrails.