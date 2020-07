Bestelwagen gaat van weg af, chauffeur zwaargewond

De man zat gekneld en werd door de brandweer uit zijn hachelijke positie bevrijd. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en daarna met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks halfvier nadat de chauffeur net na een scherpe bocht naar links de controle over het stuur verloor. De bestelwagen raakte in de grasberm rechts van de weg en reed iets verderop tegen een duiker. “Ik was net bezig in de tuin toen ik opeens een ferme knal hoorde. Ik dacht meteen dat er opnieuw een ongeval gebeurd was, want het is zeker niet de eerste keer dat er een wagen op deze stenen duiker knalt. Ik heb meteen mijn schoenen aangetrokken, liep naar hier en verwittigde de hulpdiensten. De bestuurder was bij bewustzijn maar zat gekneld in de wagen”, getuigt een buurman die iets verderop woont. Door het ongeval bleef de Oudenaardse Heerweg een tijdlang volledig afgesloten