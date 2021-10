Zondagvoormiddag werd de brandweer opgeroepen voor een interventie in Oudekapelle bij Diksmuide. Een bestelwagen lag op zijn dak in een diepe gracht langs de Oude Zeedijk op het grondgebied van Oudekapelle.

Verschillende brandweerkorpsen werden deze ochtend opgeroepen om een bestelwagen uit een gracht in Oudekapelle te halen. Gelukkig kon de bestuurder zelf zijn voertuig verlaten en raakte hij niet gewond. In welke omstandigheden de man de controle over zijn voertuig verloor, is niet bekend. Hij reed op een smalle landelijke weg met een steile berm tussen het vaartje en de weg. Gedurende de takelwerken werd de weg afgesloten voor alle verkeer.