Bestelwagen belandt in gracht in Avekapelle

Een bestuurder, die uit de richting van Avekapelle centrum kwam, schatte een bocht verkeerd in langs de Reygaerdijkstraat. Hij kwam met zijn wagen op zijn flank in de gracht terecht.

De brandweer, MUG en een ziekenwagen werden ter plaatse gestuurd, maar de bestuurder kwam er gelukkig met lichte verwondingen vanaf. Hij werd naar het AZ-West in Veurne overgebracht voor een medische controle. Volgens de eerste vaststellingen van de politie waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De bestuurder was ook geen eigenaar van de wagen. Door de interventie was de Reygaerdijkstraat korte tijd afgesloten.