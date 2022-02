Het beste Italiaanse restaurant ter wereld buiten Italië, vind je bij ons, Gellius in Knokke-Heist. Zo staat het toch in de heel bekende culinaire gids in Italië Gambero Rosso.

De inspecteurs van de gids bezoeken elk jaar 800 Italiaanse restaurants overal ter wereld. En de risotto, de specialiteit van Gellius, is duidelijk in de smaak gevallen. De vermelding in de gids als beste Italiaanse restaurant buiten Italië is een hele eer voor het team van Gellius.