Besmettingen stijgen minder snel, ziekenhuisopnames dalen

Het gemiddelde aantal bevestigde besmettingen per dag stijgt nog, maar opnieuw veel minder sterk dan de voorbije dagen. In de periode van 10 tot en met 16 januari werden dagelijks gemiddeld 116 mensen opgenomen in het ziekenhuis...

Er liggen volgens de meest recente cijfers daarmee 1.818 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 353 patiënten intensieve verzorging nodig hebben. In de periode van 7 tot en met 13 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 50 mensen door het virus, 15,5 procent minder dan in de week daarvoor. Alles samen bezweken in ons land sinds het begin van de pandemie al 20.352 mensen aan Covid-19.

Hoewel het aantal coronabesmettingen in ons land nog altijd blijft stijgen, lijkt die toename zich wel minder sterk door te zetten. Het gemiddelde dagcijfer lag van 7 tot en met 13 januari met 1.997 nieuwe gevallen 17 procent hoger dan de voorgaande periode van zeven dagen. Vrijdag werd nog een stijging met 24 procent gemeld, de dag voordien ging het om een stijging met 28 procent

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.