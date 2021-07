Besmettingen bij leiders leiden tot annulatie KSA-kamp

KSA Wytewa uit Roeselare moet hun kamp afgelasten. Gisteren bleven enkele leiders ziek in bed, waardoor de voltallige leiding zich uit voorzorg liet testen. Uit die testing bleek dat er naast de zieke leiders nog een andere leider besmet is met het coronavirus.

De voorbereiding van het kamp startte al op 1 juli. Vele enthousiaste leiders regelden alles tot in de puntjes en waren klaar om hun leden een fantastisch kamp te bezorgen. Gisteren begonnen ze met de camion in te laden. Tot er plots het bericht kwam dat er drie leiders ziek thuisbleven. Eén iemand was net gevaccineerd, de andere twee deden een sneltest. Helaas was één van die tests positief.

De leiding van KSA Wytewa moest snel schakelen. Ze beslisten meteen om de voltallige leiding te testen, met als resultaat nog een positieve test. Na raadpleging van huisartsen, de coronacoördinator van stad Roeselare, contact tracing en de provincie- en nationaal coördinator van de KSA werd beslist dat een kamp verder organiseren geen optie was. Praktisch was het niet meer haalbaar.

KSA Wytewa uit Roeselare is erg teleurgesteld omdat het kamp net zo dichtbij was en er heel wat voorbereiding aan vooraf gaat. Stan Priem, bondsleider KSA Wytewa Roeselare, is ook heel teleurgesteld. "Het is pijnlijk om de dag voor vertrek alles te moeten afgelasten. Ik wil uitdrukkelijk de voltallige leiding bedanken voor hun inzet en opofferingen van de afgelopen weken. Want in zo'n voorbereiding kruipt ook heel veel werk". Hij bedankt ook alle ouders voor hun begrip en flexibiliteit, want dit is voor niemand leuk.

KSA Wytewa bekijkt of sommige uitgaven nog gerecupereerd kunnen worden. Een kamp zal er deze zomer niet meer komen, maar ze bekijken wel alle opties om eventueel nog iets alternatief te organiseren.