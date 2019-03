Beslissing internering drievoudige moord Varsenare eind maart

Bieke W. bracht haar drie kinderen afgelopen zomer om het leven, maar werd eerder al onder voorwaarden vrijgelaten door de Gentse KI. De Brugse raadkamer doet uitspraak op 27 maart.

De vrouw reed in de nacht van 28 op 29 augustus 2018 opzettelijk tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap, maar verklaarde dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, troffen de speurders later de lichamen van de drie slachtoffers aan. Het ging om een vierjarig meisje E., een tweejarig jongetje F. en een jongetje A. van minder dan drie maanden oud.

Postnatale depressie

De verdachte kampte volgens haar familie al twee weken met een postnatale depressie. Het verslag van de gerechtspsychiaters heeft uitgewezen dat W. op het moment van de feiten inderdaad zou geleden hebben aan een zware geestesziekte. De verdediging stuurde daarom aan op een vrijlating onder voorwaarden, met de verplichte opname in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Begin november volgde de KI in Gent die stelling.

Het parket van West-Vlaanderen heeft voor de raadkamer de internering gevorderd. Ook de andere partijen sloten zich bij dat standpunt aan.