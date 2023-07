Beselare kijkt uit naar topeditie van de heksenstoet

Het kriebelt dus bij de vele vrijwilligers in het heksendorp om er nog eens in te vliegen. In een hangar wordt de laatste hand gelegd aan de praalwagens voor de stoet. Dertig stuks en daar zitten ook nieuwe tussen. Kurt Vandenabeele, Heksenstoet Beselare: "De Walpurgisnacht is ook een totaal nieuwe wagen. Met een watervalsysteem dat redelijk uniek is. Dat is een idee dat gegroeid is."

2019 was de laatste heksenstoet in Beselare. Het wordt dus tijd dat de heksen nog eens kunnen uitvliegen. "Onnoemelijk veel plezier om terug na vier jaar de drive en de schwung te voelen en het hele dorp weer te zien opfleuren. Iedereen kijkt er naar uit om zondag een topeditie te beleven van de heksenstoet.

In Beselare dorp zijn ze er klaar voor. Elke gevel is versierd met heksentaferelen. Nog drie keer slapen en dan krioelt het hier weer van de heksen en folklore.