Bert Schelfhout running-mate van Lachaert

De andere is Eva De Bleeker uit Hoeilaart. Schelfhout is eerste schepen in Deerlijk en voormalig voorzitter van Jong Vld Nationaal. Open Vld zal binnenkort niet alleen een nieuwe voorzitter aanduiden, maar ook een nieuw partijbestuur. "Het is belangrijk om nieuwe mensen, mensen met minder naamsbekendheid, maar met veel energie, talent en frisse ideeën kansen te geven. Vandaag is het echter voor deze mensen bijna onmogelijk om in het partijbestuur verkozen te worden. Dat moet in de toekomst veranderen, vindt kandidaat voorzitter Egbert Lachaert.

Team Egbert

Bert Schelfhout: "Ik denk dat ons land nood heeft aan sociaal - economische hervormingen. Op het vlak van sociale zekerheid, pensioenen veiligheid, integratie en klimaat zijn er grote uitdagingen. De huidige stilstand is voor niemand goed. Ik ken Egbert al langer en zijn oprechte persoonlijkheid en consequente manier van politiek voeren zijn een zegen voor onze partij. Egbert Lachaert is de geknipte man om samen met zijn team ons land in beweging te krijgen. Daarom doe ik mee met Team Egbert.”