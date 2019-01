Bert Maertens wordt boegbeeld van Vlaamse N-VA-lijst

Bert Maertens is 37, burgemeester van Izegem en al vijf jaar Vlaams parlementslid. Bij de vorige verkiezingen in 2014 behaalde Maertens iets meer dan 12.500 voorkeurstemmen als eerste opvolger op de N-VA-lijst. Hij kwam in het parlement omdat zijn grote mentor Geert Bourgeois minister-president werd.

Nieuwe gezichten

De N-VA haalde in 2014 zeven van de 22 te verdelen zetels in onze provincie. Van die zeven Vlaamse parlementsleden kwamen er enkele niet echt goed uit de verf en dus lijkt het er sterk op dat er nieuwe gezichten zullen opduiken. Maaike Devreese uit Brugge, die op het kabinet van Theo Francken werkte, samen met Gijs Degrande uit Beernem. Pol Van Den Driessche zal mogelijk de lijst duwen, maar Bert Maertens wordt vrijwel zeker het West-Vlaamse boegbeeld. Volgende week woensdag of donderdag zal N-VA alle belangrijkste kandidaten voor 26 mei voorstellen.

