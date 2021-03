Beroep tegen kapvergunning kanaal Gent-Oostende

De gemeente Beernem beslist vrijdag in het schepencollege of ze ook in beroep gaan. De partij Groen die in Beernem mee in het bestuur zit, reageert alvast verontwaardigd op de nieuwe kapvergunning die het Vlaams Gewest op 5 maart verleende aan De Vlaamse Waterweg voor het hakhoutbeheer op de oevers van het kanaal Gent- Oostende tussen Evergem en Beernem.

Geen vergunning

Half december vorig jaar rooide een aannemer in opdracht van DVW al een deel van de kanaaloevers in Beernem. De gemeente werd vooraf niet op de hoogte gebracht van de geplande werken. Heel wat bomen, struiken en planten ondermeer langs het populaire Cabibarapad in de buurt van de fietsbrug werden gekapt en verdwenen. Op andere plaatsen werden zeldzame planten zoals de gaspeldoorn uit de grond gerukt. Na een klacht bij de milieupolitie van enkele omwonenden bleek dat De Vlaamse Waterweg zonder vergunning aan de kap begonnen was. De werken werden dan ook stilgelegd.

Protest

Schepen van Milieu Jan Vanassche: ‘Als groene partij hebben we toen geprotesteerd, en ook parlementslid Mieke Schauvliege ingeschakeld om hierover de bevoegde ministers Lydia Peeters (minister van Openbare Werken) en Zuhal Demir (minister van Omgeving) te interpelleren. Het is voor ons duidelijk dat dergelijke brutale kap geen voorbeeld is van duurzaam hakhoutbeheer en niet voor herhaling vatbaar.’

'De biodiversiteit staat onder druk en bomen, struiken en planten zijn onmisbaar tegen de klimaatopwarming. Onbegrijpelijk dat overheidsinstanties zoals De Vlaamse Waterweg zo goed als alle groen langs de kanaalbermen en daarmee ook de habitat van vogels en vele andere kleine dieren vernietigen', aldus Groen Beernem.

Schepen van Milieu Jan Vanassche: ‘Groen Beernem zal, samen met het gemeentebestuur alles doen wat in haar macht ligt om te beletten dat er opnieuw een brutale kaalkap plaatsvindt. Zelf passen we met onze gemeentediensten altijd duurzaam houthakbeheer toe, met respect voor de natuurwaarden. Hoog tijd dat ook de Vlaamse overheid dit doet’

Belanghebbenden hebben, te rekenen vanaf de aanplakking van de beslissing tot de vergunning (ongeveer 5 maart), 45 dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij de Dienst Omgeving van het Vlaamse Gewest.