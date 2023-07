Bernard Thiers stopt als CEO bij Unilin

Bernard Thiers startte als plant manager in 1984 bij Unilin. Naarmate het bedrijf groeide, heeft hij een grotere managementrol opgenomen. Van 1996 tot 2006 stond Bernard samen met Frans De Cock aan het hoofd van de Flooring divisie van Unilin. Daarnaast was hij een van de drijvende krachten achter de creatie en uitbouw van het Quick-Step merk. In 2009, 4 jaar na de overname door Mohawk Industries, werd Bernard gepromoveerd tot CEO. Hij wist Unilin de voorbije 14 jaar verder uit te bouwen tot een bedrijf met 8.400 werknemers en een omzet van € 3,1 miljard in 2022. 30 jaar ervaring Vanaf oktober vervoegt Wim Messiaen het managementteam van Unilin, in februari volgend jaar neemt hij dan de rol van CEO op zich. Hij heeft meer dan 30 jaar managementervaring in een internationale productiecontext. "Ik kijk ernaar uit om Unilins duurzame, internationale groei verder te zetten." "Wim heeft tonnen ervaring in het leiden van een grote, internationale organisatie en is als geen ander thuis in onze sector van bouw- en interieurproducten. Ik heb Wim leren kennen als een sterke leider die z’n teams weet te inspireren en motiveren", klinkt het bij Thiers.