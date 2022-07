Bermbrand in De Haan: tiental voertuigen uitgebrand

Langs het strand tussen Bredene en De Haan was er op de middag een dikke, zwarte rookpluim te zien. Volgens de brandweer is er een brand in de berm. Een tiental geparkeerde voertuigen is uitgebrand. De brand is intussen onder controle.

Het is niet duidelijk of de brand ontstaan is door de hitte. Bij de brand zijn vijf wagens uitgebrand, zes andere auto's zijn beschadigd. Dat bevestigt politiezone Bredene-De Haan. De brandweer blijft nog nablussen.

De brand is ontstaan in De Haan, ter hoogte van de golfclub, bij Vosseslag en woedde in een stuk duinen op de middenberm tussen twee kustbanen over een afstand van zo'n 400 meter.

Rijweg afgesloten

Politie en brandweer was massaal ter plaatse om te voorkomen dat de brand nog verder opschoof in de duinen. Ook twee helikopters kwamen ter plaatse.

Ook het tramverkeer was even onderbroken. Vanaf 15.15 uur rijdt de tram weer, al is het langzaam. De Koninklijke Baan is volledig afgesloten.