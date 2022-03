Berg zwerfvuil moet Lichterveldenaars laten nadenken over sluikstorten

Opvallend zicht op de markt in Lichtervelde. Daar ligt de hele week een berg zwerfvuil dat ze in de gemeente hebben gevonden. Met deze actie hoopt de gemeente haar inwoners bewust te maken, en vooral aan te zetten om minder vuil achter te laten.

In totaal werden 110 zakken afval verzameld tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie van afgelopen weekend. In amper twee uur verzamelden een 140-tal vrijwilligers deze hoop bijeen. Een mooie opkomst, maar het resultaat ervan is minder. En daar wil de Stad iets aan doen.

"De berg afval hebben we in amper twee uur gevonden. Van banden tot toiletten... mensen gooien het allemaal in de grachten", zegt schepen van Leefmilieu, Steven Bogaert. "Het is bedroevend, maar we hopen dat het toch wel een duidelijke boodschap is naar de bewoners. Zo houden we onze gemeente proper en mooi."