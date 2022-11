Bende van Nijvel: duikers zoeken naar machinepistool maar moeten zoektocht stoppen

De zoekactie vond plaats aan de Damse vaart Zuid, ter hoogte van de Siffonbrug, onder leiding van Alain Remue van de cel vermiste Personen. "Het is maar een van de tientallen acties die gebeurd zijn in het onderzoek en het is een deur die we moeten sluiten", zegt woordvoerder van het federaal parket Eric Van Duyse.

De duikers hebben rond 13u30 hun zoektocht moeten stopzetten omdat takken, modder en slijk het zicht onder water fel belemmerden. Ze hebben niets gevonden.

De Bende van Nijvel pleegde tussen 1982 en 1985 verschillende overvallen en maakte 28 dodelijke slachtoffers. De daders zijn nog steeds niet gevonden en al decennia lang loopt een onderzoek met weinig resultaat. Het wapen waarnaar vandaag gezocht werd, een uzi-pistoolmitrailleur, zou door de bende gebruikt zijn en door een latere koper in de Vaart geworpen zijn.

In juli 2017 werd ook al eens een vijver uitgekamd in Adinkerke bij De Panne. Ook toen waren de speurders op zoek naar wapens van de Bende van Nijvel. Zonder resultaat.