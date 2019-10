Bende van 7 aangehouden voor cannabishandel in Oostende

In Oostende zijn zeven verdachten opgepakt voor cannabishandel. ER is ook een plantage, geld en geoogste cannabis in beslag genomen.

De arrestaties gebeurden toen de politie binnenviel in een pand in Oostende. De inval paste in een onderzoek naar de invoer van cannabis, in grote hoeveelheden, vanuit Nederland naar onze kust. Een vijftiger uit Oostende bleek de cannabis telkens op te halen in Nederland, en verhandelde de drugs verder vanuit Oostende. Eén van de afnemers was een dealer uit Blankenberge.

Zeven aanhoudingen

Het onderzoek leidde naar een plantage in Oostende. Uiteindelijk viel de politie daar binnen. Daar, en elders in de regio, zijn uiteindelijk zeven mensen opgepakt, ze zijn allemaal aangehouden. Er is anderhalve kilogram cannabis in beslag genomen, 11.000 euro cash en een plantage met 230 plantjes.