Ben Weyts investeert 4 miljoen euro in West-Vlaamse scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 4 miljoen euro in scholenbouw in de provincie West-Vlaanderen. 7 West-Vlaamse scholen kunnen met een investering van meer dan € 100.000 aan de slag. 14 andere scholen krijgen een ondersteuning van meer dan € 10.000.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil blijven inzetten op de vernieuwing en modernisering van onderwijsscholen in Vlaanderen, goed voor 500 miljoen euro extra aan schoolinfrastructuur. In totaal zal er voor schoolinfrastructuur € 3 miljard geïnvesteerd worden in deze regeerperiode. De hoogste investering in het Nederlandstalig onderwijs, met een focus op het secundair onderwijs. Weyts investeert nu ruim € 4 miljoen in West-Vlaamse scholenbouwprojecten.

Van alle scholen realiseert De Klim-op in Zwevegem de duurste nieuwbouw ter waarde van € 1,6 miljoen. Vrije Basisschool Sint-Andreas in Oostende investeert dan weer € 1,1 miljoen voor de verbouwing van het schoolgebouw. De gemeentelijke Centrumschool van Kuurne kan met € 160.000 een groenblauwe speelplaats aanleggen in het kader van de oproep buitenschools openstellen van sportinfrastructuur. In Wevelgem verwezenlijkt het Sint-Pauluscollege met €149.500 een demolab met preparatielokaal.

AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) zal de nodige financiële steun bieden aan schoolbesturen. Deze projecten zorgen ervoor dat honderden scholieren hun schooldagen doorbrengen in gloednieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen.