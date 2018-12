Bemanning loodsboot overboord door stormweer

Het drietal werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Het incident gebeurde rond 5uur ter hoogte van de ‘Wandelaar’, het loodsschip van DAB Vloot. De Wandelaar dient als station in zee van waaruit loodsen in een kleine speedboot naar het te beloodsen schip varen. Het waren een Nederlandse loods en twee bemanningsleden van de speedboot die door het stormweer in zee belandden. Ze werden uit het water gered door hun collega’s, en met een helikopter ter verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Janziekenhuis in Brugge.

Beloodsing opgeschort

De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. De beloodsing op zee was afgelopen weekend een tijd opgeschort door het stormweer. Toen het incident deze morgen gebeurde was dat niet het geval. Sommige loodsen klagen de gevaarlijke situaties waarin ze soms moeten werken aan. De Sirius kwam met enkele andere schepen ter plaatse in een poging om de gekapseisde speedboot te redden.