Er is een nieuwe single uit van Arno, de eerste na zijn overlijden anderhalve maand geleden. La vérité heet het nummer, een nostalgisch en melodisch nummer.

Arno werkte tot kort voor zijn dood aan een nieuw album. La vérité is de eerste single. Zijn jongste zoon Felix werkte eraan mee. ‘La vérité’ weerspiegelt Arno’s visie op het leven. De Oostendse zanger zei geregeld dat hij dag per dag bekeek en niet bang was om te sterven.

Arno’s postume plaat verschijnt later dit jaar. Beluister hier ‘La vérité.