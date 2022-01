Belpop 80s tour vanavond in Stadsschouwburg Brugge

De Belpop 80s Tour, een tournee langs theaterzalen in het teken van de Belgische muziek uit de jaren ‘80, komt vanavond naar de Stadsschouburg in Brugge, beide voorstellingen zijn uitverkocht.

Gisteren speelden Gust De Coster, Peter Slabbynck, Marcel Vanthilt, Els Helewaut en Jo Lemaire de allereerste voorstelling van hun tournee in OC De Kleine Beer in Beernem. Ze brengen in beperkte bezetting en met steun van Ad Cominotto, bekend van onder meer zijn samenwerking met Arno, een aantal van hun beste nummers uit de jaren ‘80. Elk van hen voegt daar nog een cover aan toe van een overleden Belpop-artiest als eerbetoon. Tussendoor neemt Gust De Coster interviews af van de artiesten en worden foto’s en affiches van vroeger geprojecteerd. Een echt feest dus voor wie met heimwee terug denkt aan de gloriejaren van de Belpop en een unieke kans om deze vier artiesten samen aan het werk te zien.

Twee jaar geleden sloegen Gust De Coster, voormalig presentator van onder meer ‘Vrijaf’ en bedenker van de term ‘Belpop’, en Peter Slabbynck, zanger en frontman van Red Zebra, de handen in elkaar. Het resultaat is de Belpop 80's tour die straks, met een jaar vertraging door corona, een tiental culturele centra aan doet. Behalve Peter Slabbynck maken ook Marcel Vanthilt, Els Helewaut en Jo Lemaire deel uit van deze tour. Alle vier zijn ze nog steeds actief maar het is de allereerste keer dat ze samen op een podium zullen staan.