Bellewaerde wil nieuwe achtbaan

Op dit ogenblik heeft Bellewaerde de boomerang. Mogelijk vervangt de nieuwe achtbaan die attractie, maar daar wil Bellewaerde niets over kwijt. “We hebben een bouwaanvraag ingediend, en willen nu eerst de bevoegde diensten het dossier rustig laten bestuderen,” zegt An De Ridder van Bellewaerde.



De nieuwe achtbaan zou komen in de buurt van de piratenboot en het verblijf van de bekende amoerluipaarden, een ander paradepaardje van het park. De nieuwe achtbaan is nog niet voor morgen: ten vroegste volgend jaar kan je een dolle rit maken over water en door natuur. Deze zomer opent wel het tropisch zwemparadijs in Bellewaerde, die werken zijn volop bezig.

