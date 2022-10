Bellewaerde volzet, het park moest dit weekend de deuren sluiten

Het was dit weekend enorm druk in de pretparken. Zo veel volk dat Bellewaerde in Ieper bijvoorbeeld zijn deuren moest sluiten voor mensen die nog geen ticket hadden.

Vandaag is het nog steeds druk in Bellewaerde, al is dat wel een stuk minder dan gisteren. Mensen komen meer verspreid toe en kochten hun tickets op voorhand om te vermijden dat ze voor gesloten deuren zouden staan. Het goeie weer en het verlengde weekend zorgen voor ideale omstandigheden.

Filip Van Dorpe, Bellewaerde: "Vandaag en morgen zijn voor veel mensen nog vrije dagen. Het zijn ook Halloweennocturnes, we zijn open tot negen uur, dus we verwachten wel wat volk. Donderdag en vrijdag is het weer iets minder. Het zal dan iets rustiger zijn. En dan zaterdag, onze laatste nocturne, denken we toch ook wel dat dat een heel drukke dag zal zijn."