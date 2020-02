Bellewaerde verwelkomt vier Amoertijgers

De bezoekers van pretpark Bellewaerde in Ieper kunnen vanaf april enkele nieuwe bewoners bewonderen. Er zullen dan namelijk vier zeldzame Amoertijgers in het park te zien zijn, een uiterst zeldzame en bedreigde diersoort.

De tijgers hebben de namen Zeya, Onon, Nanai en Tynda en ze zijn afkomstig van de Hluboká Zoo in Tsjechië, waar ze geboren zijn. Het gaat om drie vrouwelijke tijgers en één mannelijke tijger. Alle vier de tijgers zijn anderhalf jaar oud.

Bellewaerde werkt al enkele jaren met katachtigen in hun zoo en dus mogen ze, in het kader van een europees kweekprogramma, de tijgers verwelkomen. De zoo wil op deze manier de populatie van deze zeldzame diersoort in stand te houden. In het wild lopen er maar vijfhonderd van deze tijgers rond.

Nieuw buitenverblijf dat zes keer groter is

De tijgers hebben ondertussen al hun binnenverblijf kunnen verkennen en hebben ook al kennisgemaakt met de nieuwe verzorgers. Het buitenverblijf wordt in de volgende weken wel nog wat aangepast. Er zal een houten klimstructuur met verschillende niveaus en platformen opgetrokken worden, dat zo'n 100.000 euro zal kosten. De dieren zullen kunnen rondlopen op een domein van een halve hectare, dat is zes keer groter dan hun verblijfplaats in Tsjechië.