Bellewaerde opnieuw 'Park met Beste Personeel'

Het winnen van deze prijs is een erkenning voor de dagelijkse inzet van onze gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.

De Diamond ThemePark Awards zijn de oscars van de pretparken en dierentuinen. De awards worden uitgereikt op basis van online stemmen en een jury. “Meer dan 67.500 mensen hebben hun stem uitgebracht tijdens deze tiende editie van de awards,” zegt Patrick Joossens, mede-oprichter van de Diamond ThemePark Awards.



"Onze bezoekers onvergetelijke momenten samen laten beleven is voor Bellewaerde een topprioriteit. We zijn dan ook heel fier dat we deze prijs voor de vijfde maal op rij in ontvangst mogen nemen. Het is een erkenning voor de dagelijkse inzet van onze gemotiveerde medewerkers," aldus Stefaan Lemey, algemeen directeur van Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark.



"Naast teamspirit en fun is ook service één van de waarden die we als werkgever hoog in het vaandel dragen. Een lach op het gezicht van onze bezoekers toveren, dat is waar we elke dag samen opnieuw naar streven. Deze award zal onze medewerkers ongetwijfeld een extra duwtje in de rug geven tijdens deze bijzondere tijden," vervolgt Annelies Dejaegher, HR Manager.