Bellewaerde ook mét CST uitverkocht tijdens Halloween

Door de nieuwe maatregelen is het Covid Safe Ticket (CST) verplicht in pretparken. Bellewaerde was voor de aankondiging van de nieuwe maatregelen al uitverkocht tijdens het Halloweenweekend. Vanaf vandaag moeten bezoekers een coronapas kunnen voorleggen.

Halloween vieren in Bellewaerde in Ieper is niet te missen voor fans van Halloween. Dit jaar verloopt het wel anders door de coronasituatie. Wie Bellewaerde binnen wil, moet sinds vandaag een coronapas kunnen voorleggen. Zonder een geldig Covid Safe Ticket is de toegang verboden.

Wie geen CST of een negatieve PCR-test kan voorleggen hoeft niet meteen te treuren. Aan de ingang is er de mogelijkheid om een sneltest te doen. Wie geen test wil krijgt een verlenging van zijn ticket tot volgend seizoen.

De nieuwe maatregelen houden de bezoekers niet tegen, want al de tickets zijn de deur uit.