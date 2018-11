Bellemannen luiden bel voor vrede

Om vijf over zeven stipt hebben bellemannen in 140 landen hun bel laten luiden om aandacht te vragen voor een wereldwijde vredesboodschap.

Op de markt van Ieper deed een aantal West-Vlaamse Bellemannen mee met het speciaal geschreven “Cry for Peace Around the World. Ze gaven daarmee gehoor aan de oproep van de Britse Queen Elizabeth om de internationale vredesboodschap naar aanleiding van wapenstilstand te verkondigen.

Bellemannen speelden tijdens de eerste wereldoorlog een belangrijke rol. De pers was quasi volledig ontmanteld. Het was de belleman die het nieuws bracht.

Leo Delaleeuw, Belleman Ieper: “Dit is onze vredesboodschap: heb respect voor andere mensen. Of je nu blank bent, of zwart of geel of bruin, je hebt respect voor elkaar en je luistert naar elkaar.”