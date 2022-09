Bellegem viert 130 jaar Omer Vander Ghinste

Het wordt een groot feest met fans, buren en mensen die de naam Omer dragen. Mensen die erbij wilden zijn kochten een ticket aan voor het feest en een brouwerijbezoek met gids.

De opbrengsten van deze ticketverkoop schenkt de organisatie aan het goede doel, Make a Wish Belgium Vlaanderen. "De vader op zoon relatie staat centraal in het verhaal van onze brouwerij. Iedereen verdient het om op te groeien in een goede thuissituatie zonder zorgen. We kozen daarom voor dit goede doel, waarbij het kind centraal staat", klinkt het vanuit de organisatie.