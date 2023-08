Belle époque komt opnieuw tot leven in De Haan

Het evenement Trammelant pakt in De Haan traditioneel uit met het rijke belle époqueverleden van de gemeente.

De feestelijke aankomst van een historisch kusttrammetje en tientallen figuranten uit de tijd van toen die er, ondanks de regen, een middagje kwamen flaneren. Alles was aanwezig. De blikvanger was toch wel Albert Einstein, die enkele maanden in De Haan verbleef voor hij naar de Verenigde Staten emigreerde.

Terug in de tijd

Trammelant gaat terug in de tijd. Het is het verhaal van De Haan van simpel kustplaatsje tot chique badplaats. Het historische tramstationnetje en de geklasseerde concessiewijk zijn uniek aan onze kust. Het is nu het toeristisch uithangbord voor De Haan.

Met het kwakkelweer van dit weekend was het bang afwachten voor het open luchtfeest. Maar uiteindelijk bleek het weer geen factor voor de aanwezigen.