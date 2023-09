De Belgische tak van Big Bazar is niet failliet verklaard, zo laten de curatoren van de Nederlandse koopjesketen weten. Er is een tiental winkels in België, onder meer in Roeselare.

Een rechtbank in Amsterdam sprak dinsdag het faillissement uit van het Nederlandse bedrijf. Wat de impact was voor de Belgische winkels, en of ze onder het faillissement vallen, was eerst niet duidelijk. Vragen hierover werden nog niet beantwoord. De keten telt volgens de website elf vestigingen, allen in Vlaanderen. Zij blijven dus open.