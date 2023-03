Belgische wijnboeren hadden recordjaar

Nooit was de Belgische wijnproductie zo groot als in 2022, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Tegenover het slechte jaar 2021 verdubbelde de productie tot 3 miljoen liter.

Het vorige recordjaar was 2018 met 2 miljoen liter. De ideale weersomstandigheden en een groeiend aantal wijnbouwers en bebouwde hectaren hebben tot de spectaculaire groei geleid, klinkt het.

Belgische wijnboeren leveren voornamelijk mousserende witte wijn (1,4 miljoen liter) en witte wijn (1 miljoen liter). De stijging vorig jaar was wel het grootst bij de rode wijn: +200 procent tot bijna 371.000 liter.

Het aantal Belgische wijnbouwers stijgt jaar na jaar, tot 259 in 2022. Koplopers zijn Limburg en Wallonië. Maar ook in West-Vlaanderen was er een stijging van 58 procent tegenover 2021. Hier produceerden wijnboeren bijna 300.000 liter. De meeste wijngaarden vind je in Heuvelland, maar ook in onder meer Wervik, Staden, Oostkamp, Zonnebeke, Ieper en Roeselare zijn er al wijnboeren actief.