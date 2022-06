Belgische vissers haalden meer omzet uit minder vis

De omzet van de Belgische zeevisserij heeft zich in 2021 hersteld, ondanks dat er vorig jaar wel 5,5 procent minder vis werd aangevoerd. In totaal werd 11.901 ton vis verkocht in de Belgische havens, goed voor een omzet van 60,8 miljoen euro.//////////

Die omzet steeg met 7,8 procent ten opzichte van 2020. Dat komt vooral door de hogere visprijs. Die lag vorig jaar gemiddeld op 5,10 euro per kilo, 13,3 procent hoger dan in 2020. In dat jaar werden als gevolg van de coronapandemie zowel de export als de afzet naar lokale markten en horeca sterk verstoord.

Meer dan de helft van de vis werd aangevoerd en verkocht in de haven van Zeebrugge, gevolgd door de haven van Oostende. Het aandeel van de haven van Nieuwpoort blijft met 2,4 procent van het totaal eerder beperkt.

Tong en schol

Tong blijft de belangrijkste vissoort voor de Belgische zeevisserij. De helft van de totale vangst betreft dan ook tong. Tweede in de ranglijst is de schol, al viel de aanvoer in 2021 terug met iets meer dan 7 procent. Maar ook de betere prijs zorgde bij deze vis, net zoals bij de tong, voor het behoud van de omzet. Ten slotte liep vooral de aanvoer van rog terug, met 17 procent, maar ook hier herstelde de prijs zich.