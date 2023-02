Belgische talenten verzamelen voor de dertiende editie van de Ensors

Gisterenavond vond in het Casino Kursaal in Oostende de dertiende editie van het gala van de Ensors plaats. De grote winnaars waren Close en Roomies.

Het is niet onder banken of stoelen te steken, de Belgische film en televisiewereld doet het goed, heel goed zelf. Van internationale filmsuccessen als Close tot hitseries als Nonkels, de Belgische filmsector maakt het ene pareltje na het andere. Om al dit talent te vieren werd gisteren voor de dertiende keer het gala van de Ensors georganiseerd waarin de grootste talenten van het afgelopen jaar bekroond worden met een beeldje.

De Ensors worden in traditie georganiseerd op de laatste dag van het filmfestival van Oostende, die de afgelopen 9 dagen doorging op diverse plaatsen in de badstad. Het hele festival lang werden nieuwe, maar ook iets oudere producties getoond en kon je op de rode loper voor Kinepolis Oostende heel wat bekend volk spotten. Als groot filmliefhebber, Oostendenaar en daarnaast ook filmstudent, maakt het me telkens heel trots dat Oostende één keer per jaar wordt omgetoverd tot een filmparadijs waar jong en oud talent een plekje kan vinden om hun werk, waar ze jaren aan werken, voor te stellen. Ook burgemeester Bart Tommelein denkt er hetzelfde over. Hij zag het festival en de Ensors groeien tot een vaste waarde in de agenda’s van de film- en televisiesector en vindt het een eer dat zo veel mensen elk jaar naar Oostende trekken om te genieten van de magie van cinema.

De Ensors trok zoals ieder jaar heel wat bekend volk naar het Casino Kursaal. Op de rode loper kon je bijvoorbeeld Jennifer Heylen spotten of nieuwsanker Riad Bari. Natuurlijk waren de cast en crew van de producties met de meeste nominaties ook aanwezig. Zo waren Charlotte Timmers en Matteo Simoni aanwezig voor Zillion. Voor Close was regisseur Lukas Dhont aanwezig in eigenste persoon, vergezeld door de twee jonge hoofdrolspelers Eden Dambrine en Gustav De Waele. Ook de cast van de West-Vlaamse series Chantal en Nonkels waren present.

Enkel maar winnaars

De award show zelf werd gepresenteerd door stand-up comedian Erhan Demerici en radiopresentatrice Kawtar Ehlalouch. Zoals verwacht ging Close met de meeste beeldjes naar huis. Zo wonnen ze onder andere beste regie, beste scenario, beste film en won 16-jarige hoofdrolspeler Eden Dambrine de Ensor voor beste acteerprestatie in een hoofdrol (film). De online serie Roomies was in de categorie fictieserie de grote winnaar. Ze wonnen vier Ensors waaronder beste regie in een televisieserie en beste televisieserie. Eerder deze week wonnen regisseurs Flo Van Deuren en Kato De Boeck een Ensor voor belofte van het jaar. Een fantastische start voor een veelbelovende carrière voor de twee jonge makers.

Maaike Cafmeyer won de Ensor voor beste acteerprestatie in een hoofdrol (Tv-serie) voor haar rol in Chantal en Joke Emmers ging met de prijs voor beste acteerprestatie in een ondersteunende rol (TV-Serie) naar huis voor haar rol in Billie vs Benjamin. Matteo Simoni ging aan de haal met de Ensor voor beste acteerprestatie in een ondersteunende rol (film) voor zijn vertolking van Dennis Black Magic in Zillion. Een overzicht van alle winnaars vind je aan het eind van dit artikel.

We mogen als Belgen de kwaliteit van onze mediaproducties niet onderschatten. In ons kleine land loopt zo veel talent rond dat award shows als de Ensor nodig zijn om hard werk te waarderen. Van geluid tot montage, make-up tot kostuum, een film wordt gemaakt door een heel team, die elkaar ondersteunt en tracht een goede productie te produceren. Alle genomineerden tonen dat er geen Hollywood budgetten nodig zijn om kwaliteit te maken. Ik kijk alvast uit naar het komende filmjaar.

Lijst van genomineerden en winnaars

Beste Film

Close – winnaar

H4Z4RD

Nowhere

Rebel

Zillion

Beste Fictie-Serie

Chantal

Billie vs Benjamin

Geldwolven

Roomies – winnaar

Nonkels

Beste Jeugdfictie

3Hz

Hacked

#LikeMe – winnaar

De Familie Claus 3

Zeppos – Het Mercatorspoor

Beste Documentaire (Serie)

Ket&Doc

De kaping van de Pompei

Chasing Beauty: perfectie te koop?

True Crime Belgium

Metissen van België – winnaar

Beste Documentaire (Film)

Kind Hearts

New pigs on the block

A Parked Life

Onze Natuur – winnaar

Why we fight?

Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Film)

Eden Dambrine – Close – winnaar

Koen De Bouw – Nowhere

Aboubakr Bensaihi – Rebel

Jonas Vermeulen – Zillion

Charlotte Timmers – Zillion

Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (Film)

Gustav De Waele – Close

Emilie Dequenne – Close

Léa Drucker – Close

Matteo Simoni – Zillion – winnaar

Barbara Sarafian – Zillion

Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Fictie-serie)

Maaike Cafmeyer – Chantal – winnaar

Tom Van Dyck – Geldwolven

Charlotte Timmers – Billie vs Benjamin

Ahlaam Teghadouini – Roomies

Laura De Geest – Roomies

Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (Fictie-serie)

Mathias Sercu – Chantal

Joke Emmers – Billie vs Benjamin – winnaar

Romy Louise Lauwers – Roomies

Martha Canga Antonio – Roomies

Jeroen Perceval – Billie vs Benjamin

Beste Geluid

Antoin Cox – Zillion

Jan Deca & Seppe van Groeningen – Twee Zomers

Marijn Thijs – H4Z4RD

Vincent Sinceretti & Yanna Soentjens – Close – winnaar

Guilhem Donzel, Jamie Baksht, Jeroen Truijens, Loïc Collignon & Michelle Couttolenc – Rebel

Beste Muziek

Dirk Brossé – Onze Natuur

Valentin Hadjadj – Close

Aboubakr Bensaihi, Hannes De Maeyer – Rebel

Mick Lemaire, Lara Chedraoui & Patrix, Juicy, Miss Angel Oriana Ikomo, Tessa Dixson, Ana Diaz, SPACEBABYMADCHA – Roomies – winnaar

Bert Libeert – Zillion

Beste Scenario (Fictie-Serie)

Flo Van Deuren en Kato De Boeck – Roomies- winnaar

Mathias Sercu – Chantal

Jelle De Beule, Rik Verheye en Koen De Poorter – Nonkels

David Vennix en Tim Van Aelst – Billie vs Benjamin

Charles De Weerdt, Edith Huybreghts, Mathias Claeys, Michel Sabbe & Tiny Bertels – Lost Luggage

Beste Scenario (Film)

Angelo Tijssens & Lukas Dhont – Close- winnaar

Jonas Govaerts & Trent Haaga – H4Z4RD

Peter Monsaert – Nowhere

Adil El Arbi, Bilall Fallah, Jan Van Dyck & Kevin Meul – Rebel

Robin Pront & Kevin Meul – Zillion

Beste Regie (Film)

Lukas Dhont – Close – winnaar

Jonas Govaerts – H4Z4RD

Peter Monsaert – Nowhere

Adil El Arbi & Bilall Fallah – Rebel

Robin Pront – Zillion

Beste Regie (Fictie-Serie)

Jeroen Dumoulein – Chantal

Dries Vos & Tim Van Aelst – Billie vs Benjamin

Ibbe Daniëls, Kaat Beels & Nathalie Basteyns – Lost Luggage

Flo Van Deuren & Kato De Boeck – Roomies – winnaar

Jelle Gordyn – Nonkels

Beste Art Direction

Eve Martin – Close

Bart Van Loo – Geldwolven

Pepijn Van Looy – Rebel

Jonathan Van Essche – Roomies

Geert Paredis – Zillion – winnaar

Beste Make-Up

Tine De Greve – Close

Charlotte Blommaert – H4Z4RD

Evie Hamels & Veronique Dubray – Rebel

Dorien Van Poucke – Nonkels – winnaar

Labhise Allara Mandango Ciratu – Zillion

Beste Kostuum

Manu Verschueren – Close

Mathilde De Wit & Uli Simon – Rebel

Isabel Van Renterghem – Roomies

Tine Verbeurgt – Chantal

Catherine Van Bree – Zillion – winnaar

Beste D.O.P.

Frank van den Eeden – Close – winnaar

Dries Delputte – H4Z4RD

Robrecht Heyvaert – Rebel

Esmoreit Lutters – Roomies

Robrecht Heyvaert – Zillion

Beste Montage

Alain Dessauvage – Close

Maarten Janssens – H4Z4RD

Frédéric Thoraval – Rebel

Dieter Diependaele – Kind Hearts

Bert Jacobs – Zillion – winnaar

Beste Kortfilm

Rode Reus – Anne Verbeure

Luce en de Rots – Britt Raes

The Fruit Tree – Isabelle Tollenaere

Licht – Sarah Lederman – winnaar

Nocturnus – Harm Dens & Meltse Van Coillie

Beste Animatie

Interstellar Ella – winnaar

Ridder Muis – Kerstspecial

De Ensors zijn een initiatief van Filmfestival Oostende (FFO) en de organisatie is in handen van vzw De Ensors met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).