Belgische reddingshelikopter ingezet voor actie in Nederland, binnenkort ook op Franse missie

Nieuwe missie NH90-helikopter

De Belgische NH-90 NFH-helikopter van de basis Koksijde wordt begin februari ook ingezet op een fregat van de carrier battle group ter ondersteuning van het Franse nucleaire vliegdekschip Charles De Gaulle. Dat schip vertrekt naar de Middellandse Zee, met het oog op de Zwarte Zee.

Het Belgisch detachement van 13 mariniers zal inschepen op het luchtverdedigingsfregat Forbin en een van de drie helikopters besturen van de nieuwe missie van Charles De Gaulle, die van februari tot april duurt. De missie "Clemenceau 22" concentreert zich op de Middellandse Zee met een interval van drie weken in de Zwarte Zee voor een van de escorteschepen en Rafale-vluchten.

De spanning in dat gebied is verhoogd door de Russische dreiging ten aanzien van Oekraïne. Er zijn ook oefeningen met de Roemeense luchtmacht voorzien. Het is de vierde keer sinds 2015 dat België deelneemt aan de Franse missie. Er nemen ook Spaanse, Griekse, Amerikaanse en Canadese militairen deel.

Volgens de Belgische defensie zullen de vier NH-90 NFH-helikopters van Koksijde in de toekomst enkel ingezet worden voor ondersteuningsmissies van de marine aan boord van fregatten. De speur- en reddingsmissies zullen worden overgenomen door vier lichtere toestellen.