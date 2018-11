Want de enige Belgische producent van kaviaar kweekt de steuren in grote baden in Dottenijs, op de grens met Henegouwen. In de baden van Royal Belgian Caviar in Dottenijs zwemmen 500 ton steuren, in aquacultuur.

China mag misschien wel de grootste massaproducent zijn van kaviaar en Iran en Rusland de bakermat. Maar Belgische kaviaar wint aan populariteit. Hier wordt net geen vijf ton per jaar geproduceerd. De helft is bestemd voor het buitenland: Japan, de Scandinavische landen en de VS. Kaviaar is duur. Tussen 1500 en zelfs 4500 euro en meer voor een kilogram.