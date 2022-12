Belgische hengelvissers varen voortaan onder zwart-geel-rood

De professionele hengelvissers kunnen voortaan onder Belgische vlag varen. Het koninklijk besluit daarover is eindelijk officieel en staat dus ook in het Belgisch Staatsblad.

Zo’n dertig Belgische lijnvissersschepen varen op dit moment nog onder Nederlandse vlag, omdat ze hier voor hun schip geen nummer en officiële vislicentie konden krijgen. Dat betekent ook dat ze de helft van hun vangst in Nederlandse vismijnen moeten aanbieden. Met deze verandering zullen ze voortaan de volledige vangst in de Belgische vismijnen kunnen aanbieden en zal dat positieve gevolgen hebben voor onze economie.

“Professionele hengelvissers zullen eindelijk de erkenning krijgen die ze verdienen. Zij vragen al een lange tijd om een wettelijk kader. Het is absurd dat ze verplicht zijn onder Nederlandse vlag te varen en daardoor de helft van hun vangst aan Nederlandse vismijnen moeten aanbieden,” vertelt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne in het persbericht.

Met de aanpassing kunnen de hengelvissers nu officieel in Nieuwpoort aanmeren, al zal dat nog niet meteen kunnen: ze moeten eerst hier hun vislicentie aanvragen en dat is een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Die moet op haar beurt nog de regels daarrond aanpassen.

Kris Vandecasteele, schepen van Visserij in Nieuwpoort: “Ik dring aan dat de andere betrokken partijen nu snel volgen. Ongeveer 20% van de omzet van de Nieuwpoortse vismijn is afkomstig van dergelijke kleinschalige duurzame visserij door Belgische bedrijven onder Nederlandse vlag. Het is gewoon veel praktischer om dit onder Belgische vlag te doen.”

Veiligheid

De vaartuigen moeten voldoen aan alle voorschriften van de Belgische wetgeving. Inspecteurs van het Directoraat-Generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer zullen dat controleren. Zo moeten ze onder andere een geluidssignaal, een seinlamp, een zeemansgids, een boei en noodvoeding voor meerdere uren aan boord hebben.

