Belgische Defensie organiseert voor het eerst internationale Taptoe

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert de Belgische Defensie een Taptoe met de vier landen die 75 jaar geleden bij de bevrijding betrokken waren. “De Waarde van Vrijheid” is het thema voor het muzikaal concept op Het Zand in Brugge.

De vier muziekkorpsen van de Poolse, Amerikaanse, Franse en Belgische strijdkrachten brachten een eigen programma gebaseerd op de bevrijding van België in de tweede wereldoorlog. 150 professionele muzikanten brengen een wervelende muzikale show, versterkt met videobeelden en lichtshow, telkens in openlucht op een historische locatie.

Een taptoe is een echte militaire traditie. Het komt uit de tijd dat de muziekkapellen de militairen vooraf gingen naar het slagveld, met tromgeroffel en trompetgeschal om signalen te geven. Vandaar is die traditie ontstaan en daar wordt nu een hele show rond gebouwd.

Bevrijding van België

Van dinsdag 31 mei tot en met zaterdag 4 juni trekt de taptoe rond in vijf Belgische steden: Bergen, Namen, Sint-Truiden, Brugge en Brussel. Deze taptoe was oorspronkelijk gepland in mei 2020, n.a.v. de herdenking van 75 jaar bevrijding van België. De taptoe was gepland voor twee jaar geleden, maar door de coronasituatie was dat niet mogelijk.

Nationale en internationale samenwerking

Met deze taptoe wil Defensie beklemtonen dat ‘samenwerking' een van de belangrijkste basispijlers is van de organisatie, zowel nationaal als internationaal. Bovendien wil Defensie een actieve partner zijn in en van de maatschappij. Het belang van internationale samenwerking wordt beklemtoond door de deelname van drie buitenlandse militaire muziekkapellen.

Brandend actueel thema

Het thema “De waarde van Vrijheid” vormt de rode draad in deze show. In de huidige internationale context is het thema brandend actueel. Defensie is ervan overtuigd dat de kracht van de muziek iedereen zal beroeren en nog meer zal overtuigen om stil te staan bij de waarde van vrede en vrijheid.